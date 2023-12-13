Весной Сейм рассмотрит поправки к закону, обязывающие иностранцев сдавать экзамен по литовскому языку

Депутат, представивший во вторник Сейму поправки к Закону о правовом статусе иностранцев, сказал, что они направлены на устранение лазеек в законе, которые позволяют иностранцам избегать экзамена по литовскому языку.

По мнению Л. Кащюнаса, нынешняя лазейка в законе создает риск возникновения иностранных диаспор.

"Мы стремимся к очень важному – не допустить образования закрытых диаспор, не интегрирующихся в политическую и культурную жизнь государства. Владение государственным языком является одним из средств интеграции, поэтому я предлагаю его усилить", - сказал председатель КНБО.

В случае одобрения Сейма правительство должно назначить орган по координации преподавания национального языка иностранцам.

В настоящее время в законе нет требования к иностранцам, легально проживавшим в Литве 5 лет и продолжающим иметь временный вид на жительство, владеть государственным языком.