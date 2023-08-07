07 августа 2023 г. 16:00

Вернутся ли в Сейме к вопросу унификации ограничений для россиян и белорусов?

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: DELFI / Audrius Gavėnas

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас поддерживает предложение президента Гитанаса Науседы об унификации ограничений для граждан России и Беларуси. Политик утверждает, что предложит обсудить эту инициативу на заседании КНБО, которое состоится в среду.

"Я согласен с этим. А в среду в комитете (...) предложу членам комитета от разных фракций обсудить, что мы думаем о дополнении закона об ограничительных мерах и в отношении граждан Республики Беларусь", - сказал он. Л. Кащюнас в понедельник после встречи с президентом.

На вопрос, насколько реально, что в Сейме хватит политической воли для унификации ограничений, председатель КНБО подчеркнул, что очень важно понимать изменения в ситуации с безопасностью.

"В этом и состоит задача, которую всем нам предстоит решить. Я думаю, что с появлением "Вагнер" в Беларуси прежние представления меняются, и мы должны это оценивать", - подчеркнул он.

Однако, по словам Л. Кащюнаса, пограничники уже сейчас уделяют больше внимания проверке граждан Беларуси.

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