Вернутся ли в Сейме к вопросу унификации ограничений для россиян и белорусов?

"Я согласен с этим. А в среду в комитете (...) предложу членам комитета от разных фракций обсудить, что мы думаем о дополнении закона об ограничительных мерах и в отношении граждан Республики Беларусь", - сказал он. Л. Кащюнас в понедельник после встречи с президентом.

На вопрос, насколько реально, что в Сейме хватит политической воли для унификации ограничений, председатель КНБО подчеркнул, что очень важно понимать изменения в ситуации с безопасностью.

"В этом и состоит задача, которую всем нам предстоит решить. Я думаю, что с появлением "Вагнер" в Беларуси прежние представления меняются, и мы должны это оценивать", - подчеркнул он.