"Я говорил о карантине не из-за заболеваемости. (…) Карантин - это определенный правовой режим. Правительство, похоже, нашло какое-то решение, как реализовать требование о ношении масок. Хочу напомнить, что в прошлом году, когда начался ковид, мы в Сейме даже рассматривали в срочном порядке поправки, позволяющие врачам выплачивать доплаты, которых они заслуживают. (…) Карантин необходим для выплаты фиксированных доплат в размере не менее установленной законом суммы", - сказал А. Верига в передаче "Тема Delfi".

Delfi напоминает, что министр здравоохранения Арунас Дулькис опроверг это во время правительственного часа в Сейме и пояснил, что выплаты надбавок не прекращались, они просто выплачивались из государственного бюджета, а не из Фонда обязательного медицинского страхования.

Член фракции СО-ЛХД Линас Слушнис пояснил, что в ответственном обществе нет необходимости каждый раз объявлять карантин.

"То, о чем говорит Аурелиюс, что возникает правовой режим... Мы видели этот режим, какие дела до сих пор рассматриваются из-за этого правового режима", - сказал Л. Слушнис.

По его мнению, карантин сейчас менее необходим, чем в прошлом году, потому что у нас есть вакцины.

"В прошлом году, когда цифры росли, у нас была огромная проблема с медперсоналом. Сейчас у нас гораздо меньше кадровых проблем, потому что врачи проходят вакцинацию и прививаются третьей дозой в большом количестве", - сказал Л. Слушнис.

По его мнению, объявление карантина было бы несправедливым по отношению к вакцинированным людям.

"Это совершенно несправедливо по отношению к детям. Нам нужно найти способы максимально управлять ситуацией в больницах. Пока ситуация находится под достаточным контролем, мы можем избежать карантина", - отметил Л. Слушнис.

Политик пообещал, что правящие будут избегать карантина столько, сколько могут.

"Мы прекрасно понимаем, что люди устали от этого, это большая нагрузка для экономики. Мы максимально позаботимся о том, чтобы (экономика) не закрывалась", - пообещал Л. Слушнис.

Парламентарий А. Верига раскритиковал своего коллегу за такие разговоры.

"Я не знаю, знает ли Линас, или специально говорит ерунду. Объявление карантина не означает закрытие школ, предприятий. Условия карантина устанавливаются Правительством. В режиме карантина может быть только ношение масок", - сказал он.

Политик раскритиковал правящих за то, что применяемые меры были направлены, в первую очередь, на молодежь.

"А группа риска, где вакцинация наиболее необходима, так и остались непривитыми. Линас, неправильно перекладывать ответственность всего Правительства на двух людей, которые в Сейме придерживаются другого мнения. У моих коллег, даже если они передумают, нет возможности вакцинировать пожилых людей, это должно делать Правительство. Это самая большая ошибка, которая была сделана этим летом, хотя говорили, что к осени будут очень хорошо подготовлены", - сказал А. Верига.

По словам политика, для улучшения масштабов вакцинации не хватает средств: не все врачи общей практики имеют вакцины, не хватает аптек, задействованных в этом процессе, слишком мало мобильных бригад, а льготы для вакцинированных пожилых людей не одобрены.

Л. Слушнис заявил, что количество мобильных бригад зависит от имеющихся человеческих ресурсов.

"И я бы хотел, чтобы больше ездили, но это человеческие ресурсы. Что касается аптек, мы бы хотели это сделать, но часть вашей фантазии о том, чтобы не оставаться в стороне. Они не стремятся участвовать в этой деятельности, либо не очень этого хотят, либо это не очень привлекает. Для них это невыгодно, либо не имеет смысла, потому что к процессу вакцинации предъявляются серьезные требования", - сказал политик.

Он согласился с тем, что непривитость пожилых людей - очень большая проблема в нашем обществе.

"Я сам сталкивался со случаем, когда ребенок уговаривал маму не делать прививку. Слава богу, мама, которой больше 80 лет, не слушает свою дочь, и она привита", - сказал Л. Слушнис.

Delfi напоминает, что в среду правительство решило вернуть ношение масок в помещении, настоятельно рекомендует работать удаленно. Новые требования вступили в силу в пятницу.