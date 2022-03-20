Аурелиюс Верига, бывший министр здравоохранения, вспоминал, как в марте 2020 года был объявлен первый карантин.

"Очень сложно было представить, что подобное может произойти. Я очень хорошо помню последний формальный совет министров в Брюсселе, когда произошел, казалось бы, нелепый спор: Бельгия предлагала регистрировать пассажиров на борту, а Германия тогда протестовала, говоря, что это слишком большое вмешательство в личные данные людей.

А потом все самолеты оказались на земле, границы закрылись, экспорт прекратился и все начали драться за ресурсы. Сейчас в Вильнюсе ночью машин больше, чем тогда в рабочий день", — вспоминал А. Верига.

Он сказал, что страх был действительно велик.

"Я помню, как говорили, что врачи брали больничный, чтобы не нужно было ходить на работу, чтобы не заразиться. Глаза страха были действительно велики", — сказал А. Верига.

Бывший министр здравоохранения также напомнил, что количество случаев заболевания коронавирусом на тот момент составляло всего несколько десятков.

"Когда думаешь, что это инфекционное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем, по поверхности, когда ты не знаешь, что это такое, ты не можешь его увидеть, распознать - трудно защитить себя. Я помню первую пациентку, которая пролежала в Шяуляйской больнице несколько месяцев реально с насморком", — рассказал собеседник.

Распространение вируса из Китая по всему миру вынудило страну первой ввести крайне строгие ограничения.

"Когда я смотрю на Китай, то вижу, что они до сих пор ведут себя подобным образом, там очень строго. И знаете, тут есть всякие теории - откуда вирус взялся и распространился. Мне тоже приходилось читать интересные статьи", — сказал политик.

"Поскольку они действуют так решительно и жестко, может, они знают что-то, чего не знаем мы", — сказал Верига.

А. Верига признался, что если бы принятые ограничения по пандемии повторились, образовательные учреждения больше не закрывались бы.

"Страны, которые этого не сделали, избежали огромного ущерба, которого нам избежать не удалось. Я продолжаю говорить, что здесь была одна из самых больших ошибок", — сказал он.