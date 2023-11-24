Верховный суд Литвы получил жалобу Гапшиса, осужденного за коррупцию

Как сообщает ВСЛ, В. Гапшис просит отменить решение Апелляционного суда и оставить в силе оправдательный приговор суда первой инстанции.

"В кассационной жалобе также содержится и ходатайство о приостановлении исполнения приговора", – говорится в пресс-релизе ВСЛ.

Согласно действующему законодательству, кассационная жалоба будет передана на рассмотрение отборочной коллегии в составе трех судей. На этапе отбора проверяется соответствие кассационной жалобы или ходатайства установленным законом условиям и основаниям принятия. При отборе кассационной жалобы дело не рассматривается по существу. Отбор осуществляется в форме письменного процесса.

Как указывает ВСЛ, отборочная коллегия, приняв кассационную жалобу к рассмотрению, этим же постановлением, в случае самостоятельного обращения, решает и вопрос о приостановлении исполнения приговора до разрешения дела в кассационном суде.