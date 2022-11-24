Вердикт парламента: торговцам придется взимать плату за тонкие полиэтиленовые пакеты

За нарушение закона торговцам будет грозить предупреждение или штраф.

Соответствующие поправки к закону депутаты приняли 24 ноября. "За" проголосовали 89 депутатов, против были четверо, еще 13 воздержались.

Введение платы за такие пакеты должно заставить жителей задуматься - всегда ли нужны такие пакеты, а также заставить покупателей использовать бумажные пакеты или многоразовые пакеты из ткани.

Представитель демократического союза "Во имя Литвы" Лайма Нагене сказала, что это очень нужные поправки, поскольку все отходы загрязняют природу.

Либерал Эугениюс Гентвилас отметил, что люди слишком много думают о своих карманах и мало о загрязнении природы.

Во время обсуждения закона в комитетах сообщалось, что сеть Rimi в Эстонии с 2020 г. ввела плату за такие пакеты в размере 5 центов, после чего в стране количество отходов из пластика уменьшилось на 6 тонн.

Сейчас в Литве такие пакеты бесплатные, покупатели могут пользоваться ими неограничено.