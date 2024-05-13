Вегеле рассматривает возможность обращения в суд: журналистскоe расследованиe могло изменить результаты выборов

"Постараюсь проанализировать, каким образом госпожа Ингрида Шимоните могла получить большее количество голосов. Возможно, из-за тех ложных расследований, которые проводились против компаний, управляемых близкими мне людьми. Я предполагаю, что это мог быть один из (факторов), изменивших результаты. Я также подумаю и о судебных разбирательствах, стоит ли их начинать или нет. В моем понимании, добавить слово "возможно" к преступному деянию, это знают все, что, совершая подобное, можно быть привлеченным к ответственности за унижение репутации и достоинства", – заявила Вегеле журналистам в избирательном штабе.
Как сообщалось ранее, несколько недель назад СМИ сообщили, что группа по торговле и монтажу отопительных систем Vilpra, принадлежащая семье кандидата в президенты Вегеле, возможно, обходит санкции, введенные против России. Это выявило расследование Laisvės TV, центра журналистских расследований Siena (Стена) и белорусского расследовательского коллектива "Бюро".
Компания категорически отрицает свою причастность к каким-либо возможным механизмам обхода санкций.
В свою очередь Вегеле подчеркнул, что это расследование могло определить неутешительные результаты выборов.
"Я говорю о том, как некоторые люди возможно могли добиться того, чтобы результат был такой. Логика очень проста. Нельзя обвинить человека в преступлении, добавив "возможно". За три недели до выборов это – удар по репутации. Это могло повлиять, я думаю, было значительное количество избирателей, которые были обмануты, из меня сделали пугало. И из-за этого пугала получилось то, что у нас был более низкий результат на выборах, чем мы прогнозировали. Но я рад, что большое количество людей не поверили этой лжи и все равно отдали свой голос", – сказал он.
Кандидат заверил, что сначала взвесит, нужно ли обращаться в суд по поводу журналистского расследования, а затем примет решение о своем будущем в политике.
Напомним, что в воскресенье прошли президентские выборы и референдум о сохранении гражданства. Явка избирателей на президентских выборах составила 59,37%.