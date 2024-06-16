Вегеле обдумывает предложение Карбаускиса участвовать в выборах в Сейм вместе с "крестьянами"

Однако, по его словам, на встрече не обсуждалась возможность И. Вегеле возглавить список СКЗЛ.

Политик не скрывает, что предложил И. Вегеле осенью участвовать в выборах в Сейм вместе с СКЗЛ.

„Сегодня мы больше говорили об общей политической ситуации, об укреплении сил традиционных ценностей в Литве и о том, как сделать так, чтобы после выборов в Сейм в Литве у нас была другая коалиция, не либеральная“, - добавил он.

„28 июня состоится заседание совета „крестьян“ и у нас должна быть ясность по поводу принципов и возможностей сотрудничества. Никаких решений сегодня не принято, мы продолжим встречи до указанного срока“, - сказал Elta Р. Карбаускис.

В свою очередь бывший кандидат в президенты И. Вегеле подтвердил информационному агентству Elta, что пока не достиг каких-либо решений с лидером СКЗЛ Р. Карбаускисом. Он также не раскрыл, получил ли он от „крестьян“ предложение возглавить список партии на осенних выборах в Сейм.

„Если он не пойдет в политику с СКЗЛ, а пойдет с кем-то другим, то, возможно, мы найдем партнера, с которым сможем работать. Мы не станем оппонентами или конкурентами, потому что представляем одни и те же ценности“, - подчеркнул он.

„Этот вариант возможен, но поскольку решения, по какому пути идти, пока нет, зачем об этом говорить. Мы просто не акцентировали на этом внимание“, - сказал Р. Карбаускис.

„Решений пока нет. Мы разговариваем, обсуждаем, слушаем друг друга, стремимся найти пути реализации как программы „крестьяг“, так и той программы, которую я представил на президентских выборах“, - сказал И. Вегеле.

„Следует спрашивать самого Р. Карбаускиса о том, что он предложил и что сказал. Я не буду комментировать мысли и слова уважаемого Рамунаса, не буду ничего вкладывать в его уста“, - сказал политик.

По словам юриста, в ближайшие несколько недель должно окончательно выясниться, по пути ли ему с СКЗЛ. И. Вегеле обещает, что на все вопросы, касающиеся его политического будущего вместе с „крестьянам“, ответы будут даны в начале июля.