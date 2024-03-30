Вегеле о решении ЛСКЗ поддержать его кандидатуру на президентских выборах: это зрелый шаг

"Представители Литовского союза крестьян и зеленых только что сообщили о принятом решении консолидировать голоса и поддержать мою кандидатуру на президентских выборах. Поздравляю и благодарю Союз крестьян и зеленых Литвы за политически зрелый шаг, направленный не на однодневные партийные интересы, а на благо Литвы", – писал Вегеле в своем аккаунте в фейсбуке.
Политик уверяет, что его видение и видение ЛСКЗ – совпадают.
"Уверен, что оправдаю ожидания сторонников ЛСКЗ, потому что программные цели Вериги и партии, которая его выдвинула, очень похожи на предложенное мной видение Литвы", – сказал Вегеле.
"Только совместными усилиями мы сможем добиться настоящей победы для Литвы и ее народа – выиграть президентские выборы, избрать подходящих представителей Литвы в Европарламент и получить большинство в Сейме", – подчеркивает он.
Напомним, что на пятничном заседании совета ЛСКЗ было принято решение отказаться от участия в президентских выборах и отозвать кандидатуру депутата, бывшего министра здравоохранения Аурелиюса Вериги. По решению совета, на выборах главы государства "крестьяне" поддержат кандидатуру адвоката Игнаса Вегеле.
Последние решения были приняты в пятницу днем на заседании совета СКЗЛ, состоявшемся в Бабтай.
Как сообщается в пресс-релизе партии, по мнению лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса, ЛСКЗ должен отказаться от участия в президентских выборах, если хочет, чтобы майское голосование завершилось "победой традиционных ценностей и реальных дел для Литвы".
По его словам, совет "крестьян" также принял во внимание и результаты опросов общественного мнения, в которых голоса сторонников ЛСКЗ разделились между Веригой, Вегеле и Гитанасом Науседой.
"Мы уважаем выбор избирателей и понимаем, что ситуация развивается таким образом, что кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните не пройдет во второй тур, если Игнас Вегеле наберет достаточное количество голосов. Поэтому необходим выход Аурелиюса Вериги из избирательной кампании", – сказал Карбаускис, призывая других кандидатов, представляющих традиционные ценности, снять свои кандидатуры.
После снятия своей кандидатуры Верига стал лидером списка ЛСКЗ в Европарламент (ЕП).
О возможной поддержке ЛСКЗ Вегеле заговорили в публичном поле после того, как на этой неделе кандидаты в президенты поделились фотографиями и комментариями с их совместной встречи.
Политики единогласно заявили, что на встрече обсуждались политические вопросы и проблемы Литвы, а также объединяющие их ценностные вопросы.
Президентские выборы пройдут 12 мая этого года.