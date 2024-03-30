Вегеле о решении ЛСКЗ поддержать его кандидатуру на президентских выборах: это зрелый шаг

"Представители Литовского союза крестьян и зеленых только что сообщили о принятом решении консолидировать голоса и поддержать мою кандидатуру на президентских выборах. Поздравляю и благодарю Союз крестьян и зеленых Литвы за политически зрелый шаг, направленный не на однодневные партийные интересы, а на благо Литвы", – писал Вегеле в своем аккаунте в фейсбуке.

Политик уверяет, что его видение и видение ЛСКЗ – совпадают.

"Уверен, что оправдаю ожидания сторонников ЛСКЗ, потому что программные цели Вериги и партии, которая его выдвинула, очень похожи на предложенное мной видение Литвы", – сказал Вегеле.

"Только совместными усилиями мы сможем добиться настоящей победы для Литвы и ее народа – выиграть президентские выборы, избрать подходящих представителей Литвы в Европарламент и получить большинство в Сейме", – подчеркивает он.