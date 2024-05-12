Вегеле надеется выйти во второй тур: он считает, что его конкурентом станет действующий президент

"Я почти уверен, что понадобится второй тур – все опросы показывают, что такова тенденция", - заявил Вегеле в программе LRT "Неделя" после завершения голосования на президентских выборах и референдуме о сохранении гражданства.

"Я надеюсь (пройти во второй тур), потому что предлагаю другое видение Литвы. Я предлагаю Литву, которая смотрит людям в глаза, которая заботится о людях, которая слушает людей", - сказал он.

На вопрос, кто, по его мнению, может стать его конкурентом во втором туре выборов, Вегеле назвал действующего президента Науседу.

"Наверное, мало у кого возникнут сомнения, что это может быть действующий президент", - пояснил адвокат.