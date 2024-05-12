Вегеле надеется выйти во второй тур: он считает, что его конкурентом станет действующий президент

"Я почти уверен, что понадобится второй тур – все опросы показывают, что такова тенденция", - заявил Вегеле в программе LRT "Неделя" после завершения голосования на президентских выборах и референдуме о сохранении гражданства.
"Я надеюсь (пройти во второй тур), потому что предлагаю другое видение Литвы. Я предлагаю Литву, которая смотрит людям в глаза, которая заботится о людях, которая слушает людей", - сказал он.
На вопрос, кто, по его мнению, может стать его конкурентом во втором туре выборов, Вегеле назвал действующего президента Науседу.
"Наверное, мало у кого возникнут сомнения, что это может быть действующий президент", - пояснил адвокат.
"У него были огромные ресурсы – как экономические, финансовые, так и человеческие. Гитанас Науседа использовал эти ресурсы для избирательной кампании, в моем понимании, и для написания жалоб – и я был не один такой, и вы, журналисты, были этому удивлены, и политологи были удивлены. Однако ГИК до сих пор не изучила эту жалобу", - повторил он свою прежнюю критику в адрес президента.
Напомним, что в воскресенье прошли президентские выборы и референдум о сохранении гражданства. Чтобы проголосовать на выборах главы страны, к урнам для голосования пришли 59,37% граждан.
За пост главы страны боролись 8 кандидатов – баллотирующийся на второй срок Гитанас Науседа, выдвинутая консерваторами премьер Ингрида Шимоните, представитель Партии свободы, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, самовыдвиженцы Игнас Вегеле и Эдуардас Вайткус, основатель партии "Неманская заря" Ремигиюс Жемайтайтис, выдвинутый Союзом демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас и председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.