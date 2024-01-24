Ведомства Литвы консультируются по поводу выхода из конвенции по кассетным боеприпасам

"Могу сказать, что консультации ведутся. Более подробная информация будет предоставлена ​​в начале весенней сессии", – сообщил журналистам в среду Л. Кащюнас после закрытого заседания КНБО.

Тем не менее, председатель КНБО не ответил на вопрос, означает ли это, что вопрос о денонсации конвенции может быть рассмотрен в парламентской повестке весенней сессии Сейма.

"Более подробная информация будет в начале весенней сессии", – повторил он.

Политик также воздержался от расширенных комментариев о том, пришли ли уже ведомства к большему консенсусу по этому вопросу – ранее Л. Кащюнас заявлял, что одна из главных целей закрытого заседания – выяснить подход Офиса президента к выходу из конвенции по кассетным боеприпасам.

"Консультации настраивают на положительный лад", – сказал он, отвечая на вопрос, формируется ли общее мнение между ответственными ведомствами.

"Все ведомства работают во имя того, чтобы сделать Литву сильнее и лучше подготовленной к обороне", – добавил он.