"Мы поддерживаем своего союзника, Литву, и осуждаем мстительные действия Китая - отзыв посла в Вильнюсе и требование отозвать посла Литвы из Пекина. США поддерживает партнеров в Европе, которые развивают связи с Тайванем", - написал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в своем твиттере.

Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе для консультаций, также призвал отозвать посла Литвы из Пекина. МИД Китая заявил, что это связано с планами открыть представительство Тайваня в Литве.

Китай категорически осуждает этот шаг, так как считает это угрозой для единства страны.

МИД Литвы выразил сожаление и подчеркнул, что развивает взаимовыгодные отношения с Тайванем, равно как и со многими другими странами.