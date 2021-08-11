"Мы поддерживаем своего союзника, Литву, и осуждаем мстительные действия Китая - отзыв посла в Вильнюсе и требование отозвать посла Литвы из Пекина. США поддерживает партнеров в Европе, которые развивают связи с Тайванем", - написал пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в своем твиттере.
Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем во вторник отозвал своего посла в Вильнюсе для консультаций, также призвал отозвать посла Литвы из Пекина. МИД Китая заявил, что это связано с планами открыть представительство Тайваня в Литве.
Китай категорически осуждает этот шаг, так как считает это угрозой для единства страны.
МИД Литвы выразил сожаление и подчеркнул, что развивает взаимовыгодные отношения с Тайванем, равно как и со многими другими странами.
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