Валатка о Рупшисе: представьте себе, как он общается со своими подчиненными полковниками, майорами

Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал LNK, что оценивает эту ситуацию, как определенный "урок".
"Его надо выучить. Я верю, что мы выучим его, все вместе, включая командарма. И станем сильнее", – сказал депутат.
По словам специалистов по связям с общественностью и политических обозревателей, с которыми говорили журналисты LNK, демонстрируя такое неуважение и эмоции в общении с журналистом, командарм Рупшис нанес больше вреда своей репутации, чем историей с арендой жилья.
"Вне всякого сомнения, это выглядит очень плохо. Командарм из всех возможных вариантов решил выбрать самый плохой. Конечно, еще хуже было бы, если бы применил силу. Но в данном случае достаточно и тона, тех слов, которые он выбрал", – сказал специалист по связям с общественностью Арунас Армалис.
А политический обозреватель Римвидас Валатка сказал, что можно представить, как Рупшис общается за закрытыми дверьми со своими подчиненными.
"У Литовской армии есть имя. Мне кажется, что больше не квартира сына и деньги в карман сына нанесли вреда, несмотря на то, что это явный конфликт интересов, а хамство – разговор генерала с журналистом. Вы только представьте, как он говорит с полковниками, как он говорит с майорами? Я уже не говорю о сержантах и рядовых", – сказал Валатка.
В интервью LNK он подчеркнул, что у прежних командующих армией было по три звезды на погонах, а Рупшиса - четыре.
"Можно так сказать, что можно хаму дать две дополнительные генеральские звезды, чтобы он почувствовал себя в клубе джентльменов, но хама из такого генерала не выгонишь. Другой момент – сам генерал ответил на вопрос, он в срочном порядке расторгает договор с сыном. По сути, этот тот же "чековый" скандал, только в армии", – заметил Валатка.
Он пошутил, сказав, что отец может жить в квартире у сына, только почему государство должно за это платить.
Delfi напоминает, что до конца срока полномочий Рупшиса осталось меньше года.
Портал 15mint.lt сообщал, что командующий Литовской армией Вальдемарас Рупшис арендует у своего сына квартиру в Вильнюсе. Командарм получает на аренду жилья 445 евро.
В публикации сказано, что генерал-лейтенант арендует квартиру в Вильнюсе у своего сына Довидаса, это зафиксировано в декларации частных интересов с июля 2021 г.
Рупшис сказал журналистам, что арендует квартиру у сына, поскольку в Вильнюсе бывает только в рабочие дни. Он сам указал сумму денег, которую получает на аренду, но не ответил на вопрос о стоимости аренды.
"Я вам говорю – у меня есть право на получение этих денег, на заключение договора, я могу заключать договор с тем, с кем мне удобно его заключать, включая моего сына. Если он сам не живет в этой квартире и сдает ее мне и платит налоги. Все", – сказал Рупшис, заметив, что сын ему оказывает "большую услугу", ведь если бы не эта аренда, ему пришлось бы платить за аренду намного больше.
По словам журналистов, сын Рупшиса - зять владельца компании Teltonika Арвидаса Паукштиса. Сам он живет в подаренном тестем доме в престижном районе Вильнюса. По договору, сын Рупшиса получил в подарок половину участка земли.
В полной записи разговора, предоставленной журналистами, командующий армией на вопросы о связях с Паукштисом отвечает, что задаются глупые вопросы, журналисту он сказал "вы глупый или просто таким кажетесь?", но тут же извиняется.
Позднее армия порталу представила ответ, в котором говорится, что Рупшис имеет право арендовать квартиру у сына, поскольку не владеет недвижимостью в Вильнюсе и прилегающих районах.
Командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис, который снимал на государственные выплаты квартиру у своего же сына, должен уйти в отставку, считает экс-премьер, лидер оппозиционного "Демократического союза" Саулюс Сквернялис.
После скандала Рупшис заявил о расторжении договора об аренде, но сказал, что не видит своей вины.
Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник сказал, что Рупшис допустил ошибку, которую надо исправить и вернуться к вопросам обороны.