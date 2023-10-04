Валатка о Рупшисе: представьте себе, как он общается со своими подчиненными полковниками, майорами

Председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал LNK, что оценивает эту ситуацию, как определенный "урок".

"Его надо выучить. Я верю, что мы выучим его, все вместе, включая командарма. И станем сильнее", – сказал депутат.

По словам специалистов по связям с общественностью и политических обозревателей, с которыми говорили журналисты LNK, демонстрируя такое неуважение и эмоции в общении с журналистом, командарм Рупшис нанес больше вреда своей репутации, чем историей с арендой жилья.

"Вне всякого сомнения, это выглядит очень плохо. Командарм из всех возможных вариантов решил выбрать самый плохой. Конечно, еще хуже было бы, если бы применил силу. Но в данном случае достаточно и тона, тех слов, которые он выбрал", – сказал специалист по связям с общественностью Арунас Армалис.

А политический обозреватель Римвидас Валатка сказал, что можно представить, как Рупшис общается за закрытыми дверьми со своими подчиненными.