В здании правительства Литвы отметят 20-летие членства в ЕС

Как указано в сообщении правительства, в ходе мероприятия участники ознакомятся со специально созданной по этому случаю арт-инсталляцией и смогут послушать музыкальное произведение, посвященное 20-летию членства Литвы в ЕС.
Во время мероприятия собравшихся поприветствуют премьер-министр Ингрида Шимоните, бывший министр иностранных дел Антанас Валенис, депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, бывший премьер-министр, подписант Акта о независимости Александрас Абишала.
ЕС был создан в 1993 году на основе Маастрихтского договора.
Литва подала официальную заявку на вступление в Совет ЕС в 1995 году. Пять лет спустя Литва начала переговоры о членстве в Европейском союзе, официально завершив переговоры в 2002 году на саммите Европейского союза в Копенгагене.
В апреле 2003 года в Афинах Литва подписала Договор о вступлении в ЕС. В ходе референдума, прошедшего в стране в мае, около 90 проц. принявших участие граждан Литвы поддержали членство страны в ЕС.
Литва стала официальным членом ЕС 1 мая 2004 года. Вместе с Литвой в Сообщество были приняты Чехия, Эстония, Кипр, Латвия, Польша, Мальта, Словакия, Словения и Венгрия.