В Западной Литве начались полевые тактические учения

 
ELTA
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Lietuvos kariuomenės pratybos laikinai įrengtoje lauko ligoninėje
Lietuvos kariuomenės pratybos laikinai įrengtoje lauko ligoninėje
ФОТО: Lietuvos kariuomenė
С понедельника по четверг на территории самоуправлений Клайпедского, Таурагского, Шилутского, Шилальского районов и городов пройдут военно-полевые тактические учения BRAVE GRIFFIN 24-I (Храбрый грифон 24-I) Пехотной бригады "Жемайтия" им. Великого гетмана литовского Яна Ходкевича Литовской армии.

Как сообщает армия, в учениях примут участие бригада "Жемайтия" и ее подразделения, Военная полиция, 3-й и 6-й отряды Добровольческих сил охраны края, а также союзники из Соединенных Штатов Америки.

BRAVE GRIFFIN 24-I – запланированные полевые тактические учения на уровне бригады, основной целью которых является проверка способности бригады "Жемайтия" осуществлять передислокацию штабов и частей в предусмотренные районы.

В ходе учений также будет проверены реагирование подразделений на процедуры уровней готовности и действий по уровню бдительности, развертывание командных пунктов, проверка связи, кроме того, будет проведен тактический поход, демонстрирующий мобильность бригады.

В сообщении отмечают, что в период учений, в светлое и темное время суток, по территориям вышеупомянутых самоуправлений будут передвигаться военная техника и военнослужащие с оружием.

Огнестрельное оружие, пиротехнические имитационные средства, а также военно-технические средства использоваться не будут.

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