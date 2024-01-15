В Западной Литве начались полевые тактические учения

Как сообщает армия, в учениях примут участие бригада "Жемайтия" и ее подразделения, Военная полиция, 3-й и 6-й отряды Добровольческих сил охраны края, а также союзники из Соединенных Штатов Америки.

BRAVE GRIFFIN 24-I – запланированные полевые тактические учения на уровне бригады, основной целью которых является проверка способности бригады "Жемайтия" осуществлять передислокацию штабов и частей в предусмотренные районы.

В ходе учений также будет проверены реагирование подразделений на процедуры уровней готовности и действий по уровню бдительности, развертывание командных пунктов, проверка связи, кроме того, будет проведен тактический поход, демонстрирующий мобильность бригады.

В сообщении отмечают, что в период учений, в светлое и темное время суток, по территориям вышеупомянутых самоуправлений будут передвигаться военная техника и военнослужащие с оружием.