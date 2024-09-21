В выборах в Сейм принимают участие 25 миллионеров. Кто самый богатый?

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), самым богатым кандидатом в Сейм является представитель Партии зеленых Литвы Ремигиюс Лапинскас, состояние которого оценивается в 9 млн 573 тыс. евро. В список вошли и известные политики – председатель Партии труда Виктор Успасских, лидер партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас, баллотировавшийся на пост президента адвокат Игнас Вегеле, члены Сейма Вальдемарас Валькюнас, Гинтаутас Палуцкас, Арминас Лидяка, Казис Старкявичюс.

Стоимость активов, декларированных Р. Лапинскасом, который является четвертым кандидатом в Сейм по списку Партии зеленых Литвы, достигает 9 млн 573 тыс. Имущество политика, которое подлежит регистрации, составляет более 1 млн 233 тыс. евро, ценные бумаги, произведения искусства, ювелирные изделия – более 8 млн 103 тыс. евро и денежные средства – более 236 тыс. евро. Этот политик также предоставил кредиты на 2 млн 348 тыс. евро, а взял их на 73 тыс. евро.