В воскресенье Сейм соберется на осеннюю сессию. Что в повестке?

Парламентарии в срочном порядке намерены представит проект поправок к Закону о денежной социальной поддержки малоимущих жителей.
Среди главных работ осенней сессии Сейма – рассмотрение и подтверждение госбюджета, бюджетов Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья на 2024 г.
Согласно утвержденному правлением Сейма графику заседаний, с 10 сентября по 23 декабря планируется организовать более 45 заседаний. Из них 3 заседания будут посвящены повесткам оппозиционных фракций.