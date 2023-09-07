В воскресенье Сейм соберется на осеннюю сессию. Что на повестке?

В воскресенье, 10 сентября, в 10 часов Сейм соберется на очередную (VII) осеннюю сессию. На первом заседании планируется представить проект программы сессионных работ, который представят спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен и премьер-министр Ингрида Шимоните, важнейшие проекты представят и фракции Сейма.