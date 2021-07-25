"Я, наверное, поддерживаю Ингриду Шимоните, потому что я очень хорошо знаю, что такое позиция премьер-министра. Я бы точно так же поступил, если бы это была и не И. Шимоните, и такая ситуация возникла бы, потому что я поддерживаю институт премьер-министра и правительство. Я всегда буду поддерживать правительство, когда президентура переходит рамки его компетенции или посягает на компетенцию исполнительной власти", - сказал С. Сквернялис.

"Я действительно очень хорошо знаю, что премьер-министр сейчас думает о том, что у нее не один, а два кризиса, и какие решения ей нужно принять. В связи с этим я действительно считаю, что правительству нужна поддержка. Это сложно для правительства и особенно для этого правительства. Повторяю это с первого дня - да, премьер-министру будет очень сложно, потому что там очень слабая команда.

В основном сформировалось недоверие к министру здравоохранения, и только не слышащие этого не услышат. Я знаю министра, это добродетельный, трудолюбивый человек, но эта система ему совершенно чужда. То же самое и с МВД. Есть еще один кризис, давайте посмотрим на министра - очень жалко, грустно смотреть, потому что она, наверное, очень напугана. Премьер-министру будет очень сложно нести на своих плечах очередной кризис", - сказал он.

По словам С. Сквернялиса, очевидно, что отношения между президентурой и правительством складывались непросте.

"Я вижу такую ​​же картину, как и у нас. Действительно сложно. Все президенты, вероятно, хотели более или менее быть частью исполнительной власти и руководить, влиять или регулировать правительство", - сказал бывший премьер-министр.

Как и Г. Науседа, С. Сквернялис выразил обеспокоенность темпами вакцинации. По его словам, если уровень вакцинации не повысится, неизбежно придется принимать решения, чтобы у вакцинированных и не вакцинированных лиц были разные возможности для участия в общественной жизни.

"Для чего закрывать половину Литвы, которая ответственная, привита? Которой небезразлично собственное здоровье и здоровье окружающих. Если кто-то не хочет вакцинироваться, он может сидеть в карантине, закрыться дома, но почему в результате должны страдать другие люди, дети?", - говорит лидер оппозиции.

По его словам, министру и его команде нужно принимать решения уже сейчас.

"Когда министр сказал, что придя мы не нашли вакцины, - о чем он говорил? Он нашел все вакцины, которые купил. Все, что нужно было сделать, это провести информационную кампанию вакцинации и делать все это, прислушиваться к медикам. Теперь, пока мы не задумаемся о том, что нужно делать, наступит осень и будет новый карантин", - сказал С. Сквернялис в передаче.

Потока мигрантов можно было ожидать

Решения по управлению потокоми нелегальных мигрантов из Беларуси, по словам С. Сквернялиса, также принимаются с опозданием.

"Когда возникли такие отношения между Литвой и Беларусью? После незаконных, непризнанных выборов. Когда Литва стала лидером в этом процессе, она не диверсифицировала свои риски с соседними странами, той же Латвией, Эстонией, Польшей, наверное, это ни для кого не новость.

Я слышал это сообщение, когда еще был генеральным комиссаром, что Беларусь охраняет границу только потому, что это нам нужно, а им там ничего не нужно. Эта угроза высказывалась неоднократно, но все мы осознали, что, возможно, в большей степени это своего рода инструмент шантажа, спекуляции. Теперь, когда мы предприняли такие шаги, естественно, что мы этого ожидали", - сказал С. Сквернялис.

По его словам, эта ситуация уникальна, поэтому даже строящийся забор не решит проблему - найдутся те, кого он не остановит.

"По факту это делает соседняя страна. По сути, это даже наказуемая организованная преступность. <...> Посмотрите, как белорусская сторона сейчас трансформирует эту проблему: "Мы может и хотели бы охранять границу, но, поскольку вы ввели санкции, у нас нет средств и мы направляем их на социальную политику нашей страны". Конечно, это явная ложь", - заявил лидер оппозиции.

По его мнению, в разрешении этой ситуации следует искать строгую общую позицию Европейского Союза (ЕС), и президент мог бы показать здесь свое лидерство: "Мы, наверное, действительно понимаем, что ни Турция, ни Ирак не заинтересованы в Литве как государстве".