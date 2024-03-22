В Вильюсе проходит международный Форум Калиновского

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: t.me/belwarriors
В пятницу в Сейме пройдет пятый международный Форум Калиновского, целью которого является выработка надежной и единой стратегии западных стран, что установило бы четкие критерии интеграции Беларуси в трансатлантическое сообщество.

Сообщается, что в этом году форум будет посвящен обсуждению европейского развития Беларуси с учетом декларации демократических сил Беларуси об интеграции в Европейский союз (ЕС) от августа 2023 года. Также будут обсуждаться предстоящие выборы в Беларуси в 2025 году.

Участников форума поприветствуют спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и премьер-министр Ингрида Шимоните. Также председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и спикер Сейма Польши Шимон Головня.

Первый международный Форум Калиновского прошел в Вильнюсе в августе 2020 года после выборов президента Беларуси.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии