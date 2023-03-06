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После подсчета всех голосов избирателей Вильнюсского района выяснилось, что и здесь потребуется второй тур, в котором встретятся представитель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Урбан, набравший 46,63% голосов избирателей, и социал-демократ Роберт Духневич, набравший почти наполовину меньше голосов – 24,84%.
В Вильнюсском районе потребуется второй тур: в нем – Вальдемар Урбан и Роберт Духневич
© DELFI / Domantas Pipas

На третьем месте остался общий представитель Партии свободы, Движения либералов и Союза Отечества-Христианских демократов Литвы Гедиминас Казенас (16,74%), на четвертом месте – кандидат от Демократического союза "Во имя Литвы" Жидрунас Плитникас (3,19%), на шестом – "крестьянка" Эгле Стасишкене (2,37%), на седьмом – "трудовик" Диана Мажуле (2,26%), на восьмом – представительница Партии регионов Литвы Юрате Рустейке (2,12%).

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Между тем, на выборах в Вильнюсский районный совет больше всего мандатов — 18 — получила Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей, 7 — Социал-демократическая партия Литвы, 6 — правоцентристская коалиция (Союз Отечества-Христианские демократы Литвы, Движение либералов, Партия свободы).

На проходивших в воскресенье выборах, с 7.00 до 20.00 час., по данным Главной избирательной комиссии, на избирательных участках Вильнюсского района проголосовали 49,76% избирателей.

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