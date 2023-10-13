В Вильнюсской области – тактические учения "Взаимодействие-2023"

В МВД Литвы разработали "Основные направления по устойчивости к гибридным угрозам", которые позволят усилить общую готовность уставных служб системы внутренних дел страны к реагированию на гибридные угрозы.

Впервые проведены тактические учения, направленные на устранение гибридных угроз и демонстрирующие взаимодействие силовых служб Литвы. В них приняли участие сотрудники группы антитеррористической операции литовской полиции Aras, группы оперативного реагирования и контратаки Службы общественной безопасности (VST) и Управления специального назначения Государственной пограничной службы (VSAT).

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, потрясший в последние дни весь мир теракт в Израиле, инцидент на газопроводе между Финляндией и Эстонией, недавно развернутые в Беларуси военные лагеря "Вагнер" и с 2021 года продолжающаяся гибридная атака, организованная белорусским режимом, обязывает усиливать устойчивость государства и служб к гибридным угрозам и общее функционирование государственных служб.