В Вильнюсе выбрано образовательное учреждение для детей немецких военнослужащих

По данным Вильнюсской мэрии, с сентября здесь будет учиться один ребенок, и пока не прибудет больше детей немецких солдат, его планируется интегрировать в литовскую группу.
„В детском саду запланирована целая группа дошкольного обучения для детей немецких солдат. Мы изучим потребности семей – может появиться и больше учреждений, которые будут посещать дети немецких солдат“, – цитируется в сообщении мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
По данным Министерства образования, науки и спорта, дети военнослужащих немецкой бригады, обучающиеся по общеобразовательным программам, с 2024 года планируют посещать расположенные в столице международные школы, пока не появится возможность учиться в немецкой школе.