2024.08.28 19:06

В Вильнюсе выбрано образовательное учреждение для детей немецких военнослужащих

 
ELTA
ru.DELFI.lt
mokykla
mokykla
ФОТО: Shutterstock

Минобороны ФРГ выбрало учебное заведение, в котором осенью начнут учиться дети военнослужащих немецкой бригады. В рамках подготовки к приему новых воспитанников в Вильнюсском детском саду-школе „Дайнореляй“ проводится ремонт.

По данным Вильнюсской мэрии, с сентября здесь будет учиться один ребенок, и пока не прибудет больше детей немецких солдат, его планируется интегрировать в литовскую группу.

„В детском саду запланирована целая группа дошкольного обучения для детей немецких солдат. Мы изучим потребности семей – может появиться и больше учреждений, которые будут посещать дети немецких солдат“, – цитируется в сообщении мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

По данным Министерства образования, науки и спорта, дети военнослужащих немецкой бригады, обучающиеся по общеобразовательным программам, с 2024 года планируют посещать расположенные в столице международные школы, пока не появится возможность учиться в немецкой школе.

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