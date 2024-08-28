В Вильнюсе выбрано образовательное учреждение для детей немецких военнослужащих

По данным Вильнюсской мэрии, с сентября здесь будет учиться один ребенок, и пока не прибудет больше детей немецких солдат, его планируется интегрировать в литовскую группу.

„В детском саду запланирована целая группа дошкольного обучения для детей немецких солдат. Мы изучим потребности семей – может появиться и больше учреждений, которые будут посещать дети немецких солдат“, – цитируется в сообщении мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.