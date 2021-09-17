В Вильнюсе стартовала международная кампания за освобождение белорусских правозащитников

Белорусский правозащитный центр "Вясна", навлекший на себя репрессии минского режима, призывает западное общество мобилизоваться во имя освобождения всех политических заключенных в Беларуси.

"Вклад каждого человека очень важен и способствует освобождению наших коллег", – заявила в пятницу на пресс-конференции в литовском парламенте представительница "Вясны" Наталья Сатсункевич.

С прошлого года, с начала первых задержаний, в заключении находятся семь лидеров и представителей "Весны". Среди них лидер волонтерской сети организации Марфа Рабкова, которую арестовали год назад, вице-президент "Вясны" Валентин Стевфанович, глава Гомельского подразделения организации Леонид Судаленко, бывший вице-президент Международной федерации защиты прав человека Алексе Беляцкий и другие.

"Их обвиняют в финансировании протестов, потому что они помогали людям обжаловать решения белорусских судов, оказывали юридические консультации, документировали пытки", – отметила Н. Сатсункевич.

По ее словам, руководителям организации также предъявлены обвинения в том, что они не зарегистрировали организацию и не платили налоги за предоставляемые ими услуги.

"С точки зрения юриста это является странной выдумкой, с точки зрения логики это классически политически мотивированное преследование", – отметила правозащитница.

Супруга В. Стефановича Алина отметила, что в Беларуси уже стало обычным предъявление нечётких, непонятных обвинений, которые часто меняются.

Она утверждает, что с находящимся в следственном изоляторе супругом не виделась два месяца, она может с ним только переписываться.

Член Сейма Литвы, консерватор Лайма Андрикене, взявшая под опеку Л. Судаленко, обратила внимание на то, что этого волонтера "Вясны" и его коллег судят тайно, на закрытых судебных заседаниях.

Участвовавший в пресс-конференции другой волонтер "Вясны" Павел Сапелка сказал, что общая ситуация в Беларуси является трагичной и страшной.

По его словам, на демонстрацию желания демократических перемен жителями Беларуси во время прошедших в августе прошлого года президентских выборов власти ответили пытками, нападками, насилиями, угрозами.

"После этого страна буквально на глазах начала погружаться в мрачную пучину, я бы сказал, советской действительности. Сейчас мы ощущаем себя так, как, наверное, ощущали себя наши деды, когда к домам белорусов приезжали "воронки" и "автозаки" и забирали людей из домов. Сейчас разница лишь в том, что это более современные модели автомобилей, и что людей, которые попадают в тюрьмы, не расстреливают, а просто содержат в нечеловеческих условиях, их подвергают огромным штрафам", – сказал П. Сапалка.

Он отметил, что режим Александр Лукашенко не только запретил все исторические национальные символы белорусов, но и преследует людей, которые одеты в одежду символических цветов – белую и красную.

По данным представителя "Вясны", за полтора года в Беларуси по политическим мотивам были задержаны 35 тыс. человек, более 1500 лиц фугируют в уголовных процессах политического характера, а только в августе этого года из политических соображений было осуждено 130 человек.

С жалобами на пытки представителей властей, насилие правоохранительных органов обратились более 4600 человек, однако по этим жалобам не было возбуждено ни одного дела.

Правозащитники признали более 660 человек политическими заключенными.

Семь правозащитников и 28 журналистов сейчас находятся в заключении, закрыто 250 гражданских организаций, десятки средств массовой информации.

"Белорусский режим совершенно сознательно пытается создать впечатление у рядового белорусского гражданина о том, что он одинок. Адвокаты теряют лицензии, правозащитников закрывают в тюрьмах или они вынуждены уехать, тоже происходит и с независимыми журналистами", – сказал представитель Freedom House в Литве Витис Юрконис.

В связи с этим он призвал граждан Литвы и других стран написать открытку или письмо любому политическому заключенному в Беларуси.

"Отправляя письма политическим заключенным мы демонстрируем, что их не оставили одних, о них не забыли", – сказал В. Юрконис.

Он выразил опасения по поводу того, что вскоре белорусские власти могут начать использовать политзаключенных в качестве заложников, то есть начать переговоры с Западом об их освобождении в обмен на выгодные для них вещи.

"Мы не должны попадать в такие сети, в которые попали в 2015 году, когда потакали режиму", – отметил он.

После состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, победителем которых был объявлен авторитарный лидер Александр Лукашенко, правящий в стране с 1994 года, в Беларуси начались массовые демонстрации. Мирные протесты были подавлены силой и репрессиями, в Беларуси до сих пор идут суды над участниками протестов, около 600 человек объявлены политзаключенными.

Литва и другие страны Запада называют выборы сфальсифицированными и не признают А. Лукашенко законно избранным президентом страны.