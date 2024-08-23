В Вильнюсе состоялась церемония, посвященная 30-летию участия Литвы в международных операциях

Принимавший участие в торжествах президент Гитанас Науседа поблагодарил солдат за службу и значительный вклад в безопасность Литвы и всего региона.
„Ровно 30 лет назад Литва продемонстрировала твердое желание сотрудничать с союзниками и стать равноправным партнером в обеспечении международной безопасности. Мы полны решимости вместе противостоять вызовам глобальному миру и разделить ответственность в защите западных ценностей“, - сказал Г. Науседа.
Министр обороны Лауринас Кащюнас, говоря о достижениях и почетной службе солдат, отметил, что для преодоления возникающих вызовов и растущей напряженности важно укреплять единство и сотрудничество.
„Хотя международное сообщество прилагает много усилий, вызовы не становится меньше, напряжение не спадает, появляются все новые очаги конфликтов. Никто не сможет справиться с этими вызовами в одиночку. Я горжусь тем, что профессионализм, исполнительность, решительность и самоотверженность наших солдат при выполнении задач позволили нам закрепить за собой имя важного и надежного партнера в международном сообществе“, - сказал Л. Кащюнас.
Важность партнеров для укрепления безопасности страны и региона также подчеркнул командующий армией генерал Раймундас Вайкшнорас.
„Участвуя в международных операциях, мы выполняем обязательства, укрепляем связи с союзниками, интегрируемся в архитектуру международной безопасности и тренируемся эффективно действовать вместе с союзниками. Эти навыки и бесценный опыт жизненно важны и позволяют нам наилучшим образом подготовиться к защите Литвы“, - сказал на церемонии Р. Вайкшнорас.
По данным Министерства обороны, литовские солдаты отправились в первую международную операцию 22 августа 1994 года. Отряд LITPLA-1 отправился в Хорватию, где участвовал в миротворческой миссии ООН UNPROFOR в составе датского батальона DANBAT. В операции приняли участие 32 литовских солдата под командованием капитана Артураса Храпко.
„Это историческое событие стало первым практическим шагом в интеграции Литовской армии в западные оборонные организации“, - говорится в пресс-релизе.
Минобороны отмечает, что за последние 30 лет более 8 тыс. литовских солдат приняли участие в международных операциях, характер которых варьировался от миротворчества до борьбы с терроризмом.
За последние три десятилетия при проведении подобных операций погибли двое литовских солдат – старший лейтенант Нормундас Валтерис и сержант Арунас Ярмалавичюс. Их память почтили на торжественной церемонии в четверг.