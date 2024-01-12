В Вильнюсе прошла встреча глав МИД Литвы и Румынии

В ходе встречи Г. Ландсбергис сказал, что при создании новой архитектуры европейской безопасности без России необходимо остановить экспансионизм агрессора.
"Необходимо продолжать изолировать агрессора в международных организациях и сокращать ее возможности для продолжения войны путем усиления давления посредством применяемых санкций. Ко второй годовщине вторжения России в Украину мы должны согласовать максимально сильный новый пакет санкций против России", - в пресс-релизе цитируется Г. Ландсбергис.
Министры также обсудили меры по усилению сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО и то, как помочь Украине в защите от российской агрессии.
"В настоящее время Украине, которая испытывает еще более агрессивное нападение со стороны России, начинает не хватать вооружения и особенно боеприпасов и систем ПВО. Производство и поставка боеприпасов в Украину – это наше совместное (ЕС) обязательство, которое должно быть выполнено в срочном порядке. Мы должны стремиться обеспечить устойчивое, предсказуемое и долгосрочное обязательство по предоставлению военной поддержки Украине через Европейский фонд мира на следующие 4 года и дольше, а также обеспечить, чтобы производство боеприпасов и вооружений для Украины стало приоритетом для оборонной промышленности стран Евросоюза", - отметил Г. Ландсбергис.
Министры иностранных дел Литвы и Румынии также выразили поддержку стремлению Украины и Молдовы стать членами Европейского союза и обсудили цели и ожидания от саммита НАТО в этом году – реализацию утвержденных оборонных планов, прогресс в выполнении обязательств по расходам на оборону и дальнейший прогресс в контексте вступления Украины в НАТО.
Министр Г. Ландсбергис поздравил Румынию с частичным вступлением в Шенгенскую зону (начиная с 31 марта этого года больше не будет проверок на воздушных и морских портах страны) и выразил поддержку скорейшему полноправному членству.