В Вильнюсе прошла встреча глав МИД Литвы и Румынии

"Необходимо продолжать изолировать агрессора в международных организациях и сокращать ее возможности для продолжения войны путем усиления давления посредством применяемых санкций. Ко второй годовщине вторжения России в Украину мы должны согласовать максимально сильный новый пакет санкций против России", - в пресс-релизе цитируется Г. Ландсбергис.

"В настоящее время Украине, которая испытывает еще более агрессивное нападение со стороны России, начинает не хватать вооружения и особенно боеприпасов и систем ПВО. Производство и поставка боеприпасов в Украину – это наше совместное (ЕС) обязательство, которое должно быть выполнено в срочном порядке. Мы должны стремиться обеспечить устойчивое, предсказуемое и долгосрочное обязательство по предоставлению военной поддержки Украине через Европейский фонд мира на следующие 4 года и дольше, а также обеспечить, чтобы производство боеприпасов и вооружений для Украины стало приоритетом для оборонной промышленности стран Евросоюза", - отметил Г. Ландсбергис.