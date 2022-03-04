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В эту субботу в Вильнюсе состоится антивоенная конференция, в которой примут участие видные представители российской оппозиции, в том числе организаторы Форума свободной России, действующие литовские политики и представители украинской и беларусcкой диаспор.
Protestas prieš Putiną Izraelyje
Protestas prieš Putiną Izraelyje
© AFP / Scanpix

«Все вместе, действуя солидарно, мы постараемся найти пути решения самой опасной из проблем современности – путинской внешнеполитической военной агрессии», - говорится в анонсе мероприятия, распространенном Форумом свободной России.

Основные заявленные темы дискуссий: Оценка военной ситуации, влияние войны на режим в России, методы противодействия Свободного мира путинской агрессии, а также возможные практические шаги российской эмиграции по давлению на путинский режим.

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Среди участников конференции: Гарри Каспаров, Евгения Чирикова, Константин Эггерт, Леонид Гозман, Лилия Шибанова, Илья Пономарев, Иван Преображенский, Дмитрий Саввин и другие. Большинство спикеров будут участвовать в мероприятии очно, часть подключится к дискуссии онлайн. Помимо представителей России и Беларуси в мероприятии примут участие литовские политики и общественные деятели.

«В эти трагические дни, когда Украина отражает российскую агрессию, единственной объединяющей российскую оппозицию идеей может стать только антивоенная тема. Все остальные внутрироссийские и международные проблемы меркнут на фоне бомбёжек украинских городов и героического сопротивления украинцев.

В подобных условиях противники войны должны действовать максимально быстро и слаженно. Необходимо скорейшее объединение усилий как российской оппозиции, так и европейской и американской политических элит, а также украинской и белорусской диаспор. Мы делаем первый шаг в этом направлении», - говорит организатор конференции, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин.

Онлайн-трансляция будет доступна на канале Форума в YouTube

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