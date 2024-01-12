В Вильнюсе проходит конференция по внешней политике и политике безопасности "Снежная встреча 2024"

По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, во второй день встречи будут обсуждаться возможные результаты выборов в Европарламент (ЕП) и выборов в США, а также сценарии безопасности.
"Этот год – год выборов. И выборы, которые состоятся, вероятно, будут самыми решающими для безопасности европейского континента и, в то же время, Литвы. Поэтому такое внушительное количество экспертов и немалое количество министров будут обсуждать, чего следует ждать", - сказал журналистам на пресс-конференции в четверг Г. Ландсбергис.
"Своими выступлениями я часто стараюсь спровоцировать, чтобы мы не оказались в неготовности, не удивились тому, что вдруг произошли какие-то события, которые непосредственно нас касаются. (...) Иногда лучше увидеть не только лучший сценарий A, но и сценарии B и C, которые, возможно, менее благоприятны для нас или требуют более сложных решений в качестве ответной реакции, но лучше быть готовыми", - подчеркнул министр.
Участники конференции этого года обсуждают приоритеты саммита НАТО в Вашингтоне, как более эффективно мобилизовать поддержку международного сообщества для Украины.
На мероприятии также обсуждаются уроки евроатлантической интеграции Литвы и значение гарантий безопасности Альянса в контексте войны против Украины, сообщило в четверг Министерство иностранных дел (МИД).
В этом году в мероприятии принимают участие министры иностранных дел Румынии, Швеции и Польши, литовские и зарубежные политики, представители учреждений, члены академического сообщества, несколько десятков экспертов по политике безопасности из США, Германии, Франции, Великобритании и других стран.
"Снежная встреча" организована уже в семнадцатый раз.