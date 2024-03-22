В Вильнюсе проходит Балтийская военная конференция

На мероприятии, организованном Министерством обороны и Литовской военной академией им. генерала Йонаса Жямайтиса будут обсуждаться актуальные вопросы безопасности и обороны. Как указывает министерство, темой конференции этого года является формирование будущего НАТО в новую эпоху коллективной обороны.

На конференции пройдут дискуссии, в ходе которых будет рассмотрена позиция Европы перед лицом войны между Россией и Украиной. Будут также обсуждаться военная устойчивость и способность НАТО адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, а также будущие перспективы НАТО.

В мероприятии примут участие бывший министр сухопутных войск США Райан Д. Маккарти, бывший министр обороны Украины Алексей Резников, а также другие эксперты по обороне Европы и США, высокопоставленные офицеры, представители литовских и зарубежных оборонных ведомств, НАТО и научных кругов.