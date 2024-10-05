2024.10.05 09:30

В Вильнюсе проходит 13-й Форум свободной России: "война на истощение: российская экономика в условиях долгой войны“

 
ru.DELFI.lt

4–5 октября в Вильнюсе проходит 13-й Форум свободной России. В мероприятии примут участие известные российские оппозиционеры, приглашенные эксперты из Украины и стран Евросоюза, а также представители средств массовой информации.

В программе Форума отражены такие важные темы, как формула победы Украины, консолидация оппозиционно настроенных россиян вокруг поддержки российских добровольцев, воюющих в составе ВСУ, новые вызовы системе международной безопасности, активизация ФСБ в Европе, кризис российской политэмиграции и пути его преодоления, особенности экономики долгой войны, а также проблема постпутинского устройства России, недавно актуализированная посредством дискуссии о деколонизации.

Форум свободной России — крупнейшая площадка российской оппозиции, основанная в 2016 году.

Он объединяет представителей российской общественности как в России, так и за рубежом, занимающих бескомпромиссную позицию по отношению к режиму Путина: за полный демонтаж путинской диктатуры, восстановление территориальной целостности Украины и освобождение всех оккупированных Россией территорий, говорится в сообщении организаторов.



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