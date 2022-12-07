"Очень важно, чтобы Литва и Польша продолжали оказывать политическую и экспертную поддержку в процессе вступления Украины в ЕС и в будущих переговорах, которые необходимо начать как можно скорее, уже в 2023 году", - говорится в документе, в котором также подчеркивается готовность к тесному сотрудничеству на двусторонней и многосторонней основе, чтобы в кратчайшие сроки было обеспечено членство Украины в ЕС и НАТО.

В рамках сессии Ассамблеи членов Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши и Верховной Рады Украины, которая состоялась в Вильнюсе 6-7 декабря, внимание также уделено сохранению и увеличению давления санкций на Россию, учреждению Специального трибунала, оказанию помощи Украине, восстановлению страны и ее экономики.

Председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что трехстороннее сотрудничество между Литвой, Польшей и Украиной является естественным стремлением всех трех государств создавать свое будущее и будущее региона, используя преимущества традиционной исторической и культурной общности: "История формата Люблинского треугольника показывает, насколько это был проницательный шаг, и по мере того, как Украина приближается к членству в ЕС и стремится к членству в НАТО, важность нашего трехстороннего сотрудничества будет только расти. Я верю, что когда-нибудь к этому формату присоединится Беларусь. Это позволило бы в полной мере использовать потенциал регионального сотрудничества и обеспечить наше безопасное общее будущее для будущих поколений".

Трехсторонняя Ассамблея еще раз подтвердила готовность продолжать совместную работу для обеспечения полного и безоговорочного вывода Россией всех своих вооруженных сил со всей территории Украины и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах международно признанных границ. В то же время она решительно осудила попытку России аннексировать временно оккупированные территории Украины, все еще продолжающуюся оккупацию Запорожской АЭС и продолжающиеся атаки российских вооруженных сил на гражданские ядерные объекты в Украине.

Ассамблея подчеркнула важность создания Специального трибунала для расследования преступлений российской агрессии и обеспечения ответственности России за действия против Украины и ее гражданского населения. В декларации подчеркивается, что Россия последовательно не выполняет свои обязательства по международному гуманитарному праву, в частности, нарушая основные положения международного гуманитарного права в отношении военнопленных.

Члены парламентской ассамблеи Литвы, Польши и Украины призвали международное сообщество сохранять и усиливать санкционное давление на Россию, чтобы и впредь существенно снижать возможности государства-агрессора продолжать войну против Украины.

В принятой декларации Совет Европейского союза (ЕС) призывают применить всеобщий режим санкций ЕС за нарушения прав человека к военному и политическому руководству России, которое несет ответственность за грубые и систематические нарушения прав человека на территории Украины и в России.

Ассамблея убеждена в важности еще большего ограничения выдачи шенгенских и национальных виз и запрета гражданам России на въезд в Евросоюз, поскольку это вопрос национальной безопасности.

Международное сообщество призывают продолжать оказывать Украине политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную, военную и другую помощь до тех пор, пока не будет достигнута победа над агрессором. "Чрезвычайно важно ускорить доставку в Украину систем противовоздушной и противоракетной обороны для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических объектов", - подчеркивается в декларации. В ней также подчеркивается важность оказания срочной международной поддержки энергетического сектора Украины, большая часть которого была разрушена или повреждена российскими ракетами и ударами беспилотников.

Ассамблея обратила внимание на важность создания и реализации компенсационного механизма, который является необходимой составляющей восстановления экономики Украины и обязательства России возместить ущерб, причиненный ее агрессией. В принятом документе декларируется готовность активно сотрудничать, чтобы помочь Украине в восстановлении страны сейчас и после войны.

Трехсторонняя Ассамблея предложила оценить легитимность членства России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организации Объединенных Наций, прежде всего в качестве постоянного члена Совета Безопасности, и призвала государства-члены сотрудничать в целях совершенствования реформы Организации Объединенных Наций. При этом она настоятельно призывает Парламентскую Ассамблею ОБСЕ незамедлительно принять поправку, позволяющую приостановить полномочия делегации государства-агрессора.

Декларацию подписали председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и маршал Сената Республики Польша Томаш Гродзкий.

Сессии Трехсторонней Ассамблеи Литвы, Польши и Украины проходят поочередно в Украине, Польше и Литве. Ассамблея является консультативным межпарламентским институтом, рассматривающим вопросы и проекты, представляющие общий интерес.