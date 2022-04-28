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В Вильнюсе планируется открытие посольства Индии.
Indijos vėliava
Indijos vėliava
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Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Вчера на встрече с премьер-министром Индии я получил подтверждение, что в ближайшее время Индия намерена открыть свое посольство в Вильнюсе. Мы рады и приветствуем это решение. Индия – большое демократическое государство, важный экономический партнер Литвы. Хочу верить, что открытие посольства поможет более активному развитию не только политических, но и экономических отношений", – сказал министр.

Он отметил, что в период работы нынешнего правительства в Литве появилось представительство Тайваня, в этом году откроется Австралийское торговое представительство.

На этой неделе Ландсбергис посетил Индию с рабочим визитом.

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