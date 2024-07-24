В Вильнюсе отметили 84-летие Декларации Самнера Уэллеса

„Пользуясь возможностью, я благодарю Соединенные Штаты Америки, близкого союзника и друга, ставшего для нашего народа, стремившегося к свободе в самые мрачные дни прошлого века, маяком надежды, позволив нам верить в идею свободного и независимого государства. Присутствие США вместе, защищая такие ценности, как свобода и самоопределение стран, сыграло решающую роль в освобождении Литвы из тисков агрессора“, - сказала канцлер МИД Инга Чернюк, приветствуя собравшихся гостей.
Мероприятие началось с церемонии чествования флагов и гимнов Литвы и США. Гостей приветствовали канцлер Министерства иностранных дел Инга Чернюк, посол США в Литве Кара Макдональд и председатель Группы по межпарламентским связям с США Сейма Литовской Республики Эмануэлис Зингерис. На мероприятии программу исполнил оркестр Литовской армии, указывается в сообщении министерства.
23 июля 1940 года исполняющий обязанности госсекретаря США Бенджамин Самнер Уэллес опубликовал декларацию, в которой США официально осудили оккупацию стран Балтии Советским Союзом и не признавали аннексию во время Холодной войны до восстановления независимости стран Балтии. США остаются одним из важнейших гарантов безопасности Литвы и других стран Балтии.