Министр Аушрине Армонайте отметила, что Литва может продемонстрировать лидерство всему миру, предоставив не только военную и политическую поддержку Украине и ее народу, но и предложения по восстановлению инфраструктуры и экономики страны.
По ее словам, необходимо срочно восстановить критически важную для функционирования государства инфраструктуру. Важнейшим приоритетом является обновление инфраструктуры, обеспечивающей снабжение больниц и поликлиник, дорог и мостов, поставок воды, электричества, газа и отопления.
Кроме того, речь пойдет о восстановлении Украины после войны, что связано не только с реконструкцией зданий и инфраструктуры, но и с модернизацией ведомств, восстановлением экономики.
Создается новая платформа и новый финансовый инструмент Rebuilt Ukraine facility, который должен консолидировать всю поддержку, в том числе оказываемую международными организациями и государствами-членами Европейского Союза.
В конференции примут участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, министр экономики и инноваций Армонайте, канцлер правительства Гедре Бальчитите и другие представители государственного сектора, а также Европейского Парламента, Европейской Комиссии и литовского бизнеса.
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