2024.08.23 17:29

В Вильнюсе лужайку перед посольством Украины украсили 913 подсолнухами

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Подсолнухи
Подсолнухи

Лужайку перед посольством Украины в пятницу украсили 913 подсолнухами – столько, сколько дней длиться полномасштабная жестокая война. Таким образом власти столицы призвали жителям перевести выбранную сумму денег организациям, поддерживающим Украину, и забрать один из цветков с собой.

„Мы не можем себе позволить привыкнуть к войне, смириться, остановиться. Мы не знаем, сколько еще дней нам придется посчитать до победы, но наша постоянная помощь может приблизить этот момент. Призываю прийти к посольству Украины, сделать пожертвование и взять цветок, символизирующий мужество, надежду и солидарность“, - цитируется в сообщении мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Сообщается, что акция продлится все выходные или пока не закончатся цветы.

Напомним, что 24 августа Украина будет отмечать 33-ю годовщину Дня независимости.

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