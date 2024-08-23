В Вильнюсе лужайку перед посольством Украины украсили 913 подсолнухами

„Мы не можем себе позволить привыкнуть к войне, смириться, остановиться. Мы не знаем, сколько еще дней нам придется посчитать до победы, но наша постоянная помощь может приблизить этот момент. Призываю прийти к посольству Украины, сделать пожертвование и взять цветок, символизирующий мужество, надежду и солидарность“, - цитируется в сообщении мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.