В Вильнюс на саммит прилетел президент Украины

 
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Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В четверг, 11 апреля, в Литву прилетел президент Украины Владимир Зеленский. Неанонсированный визит главы Украины в Литву подтвердили в администрации президента.

Его самолет приземлился в Вильнюсе около 11 часов.

В. Зеленский прибыл на форум "Инициативы трех морей", где с главами других стран обсудит ситуацию на фронте, потребности в военной и финансовой поддержке.

На встрече речь также пойдет о процессах европейской интеграции Украины и перспективах членства в НАТО.

После начала полномасштабной войны в Украине В. Зеленский посещает Литву уже в третий раз. Последний раз он посещал Вильнюс в январе этого года.

В четверг в Вильнюсе проходит саммит "Инициативы трех морей", в котором примут участие лидеры тринадцати государств-членов ЕС, расположенных в Балтийском, Черном и Адриатическом морях.

На встречу также приглашены ассоциированные страны Украина и Молдова.

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