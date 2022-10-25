Торжественное мероприятие прошло в Великокняжеском дворце. Во дворике фотографы запечатлели гостей, которые спешили на встречу с бельгийскими монархами и президентом Литвы.

На ужин были приглашены почетные гости: представители сферы культуры, политики и бизнеса. Мужчины были в смокингах, а женщины в вечерних платьях.