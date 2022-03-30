В утвержденном правительством Литвы списке враждебных государств – Россия, Беларусь, Крым

Список, составленный Министерством экономики и инноваций, включает Россию, Беларусь, аннексированный Крым, неподконтрольную молдавскому правительству территорию Приднестровья и неподконтрольные правительству Грузии территорию Абхазию и Южную Осетию.

"До сих пор у закупающих организаций не было оснований отклонять тендеры или расторгать государственные контракты, если предлагаемые товары поступают из стран риска или когда поставщики связаны с такими странами. Согласно утвержденному списку государств, закупщики смогут принимать решения не финансировать эти враждебные государства посредством государственных закупок", — говорится в сообщении министра экономики Аушрине Армонайте.

Перечень будет действовать до сохранения в стране чрезвычайного положения, а также в других подобных случаях, установленных правительством.

17 марта Сейм в срочном порядке принял поправки к законам о закупках, устанавливающим такие ограничения, а правительству было поручено составить список враждебных государств.