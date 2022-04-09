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35 депутатов из 11 стран приехали в Украину, чтобы продемонстрировать свою солидарность и помочь ей выстоять в войне, устроенной Кремлем.
Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
© DELFI / Domantas Pipas

Информационное агентство Ukrinform сообщает, что об этом в субботу на пресс-конференции с участием председателя Верховной Рады Русланом Стефанчуком заявил член европарламента, глава неформального объединения United for Ukraine Андрюс Кубилюс.

"В Украину приехали 35 депутатов из 11 стран. Всех нас объединяет желание помочь Украине в этой преступной войне, которую можно назвать войной кремлевского неонацизма. Мы хотим поблагодарить вас, поскольку это не только война Украины, на самом деле это наша война, и украинцы воюют за свободу всего мира", - подчеркнул Кубилюс.

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Он заверил, что депутаты неформального объединения United for Ukraine приложат максимум усилий для того, чтобы Украина получала оружие всех видов и гуманитарную помощь, а в отношении России применяли жесткие санкции, включая энергетическое эмбарго.

Стефанчук информировал, что депутаты посетят освобожденные предместья Киева.

В состав объединения United for Ukraine входят больше 150 депутатов из 28 стран.

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