В Украину доставлен еще один пакет помощи из Литвы - антидроны, генераторы и раскладушки

"Поддержка Литвы Украины непрерывна. Мы помогаем Украине всеми возможными способами и ищем способы увеличить эту помощь. Вооружение и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят критический вклад в борьбу Украины за свободу", - цитируется в сообщении министр обороны Лауринас Кащюнас.

По данным Министерства обороны, в этом году Литва уже поставила в Украину 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры М577, системы борьбы с дронами, оборудование, необходимое для зимнего сезона, а также десятки тысяч комплектов теплой одежды, тысячи боеприпасов к противотанковому гранатомету Carl Gustaf, системы дистанционного детонирования RISE-1.