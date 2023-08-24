В Украину будет доставлен пакет военной помощи из Литвы на 41 млн евро

Как сообщает Министерство обороны, поддержка состоит из боеприпасов "Carl Gustaf", винтовок, радаров морского наблюдения, боеприпасов калибра 5,56 мм, генераторов, средств защиты от дронов и другой поддержки. Помимо всего этого, Украине также будут переданы ракетные комплексы NASAMS.

"Вклад Литвы в борьбу за свободу Украины уже составляет миллионы боеприпасов и тысячи единиц оружия, а полученная отдача – это ценные уроки и укрепление обороны Литвы. Литва продолжает непрерывную поддержку Украины, которая сегодня празднует 32-ю годовщину своей независимости, а общая сумма военной помощи Украине с начала войны уже превысила полмиллиарда евро", – сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.