В Украинском центре супруга президента Литвы встретилась с генеральным секретарем Совета Европы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: LRPK nuotr.

В пятницу в Украинском центре состоялась встреча супруги Президента Литвы Дианы Науседене с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович Бурич.

Супруга президента представила деятельность Украинского центра, его цели, реализуемые проекты и дальнейшие перспективы, сообщает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

"Мы очень ценим поддержку, которую Совет Европы оказывает Украине и ее народу, особенно украинским детям. Как мы знаем, во время председательства Литвы в Комитете министров Совета Европы основное внимание будет уделено Украине. Поддержка Украины и помощь ей в защите от российской агрессии являются главными приоритетами председательства Литвы", - сказала Д. Науседене.

По словам супруги президента, поскольку одна из целей войны России против Украины – разрушить государственность Украины, стереть украинский язык, культуру и самобытность, коллективная обязанность демократического мира – создать украинским беженцам надлежащие условия для жизни в странах, где они находятся, всячески поощрять и поддерживать их.

"Международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы украинцы чувствовали себя в Европе в безопасности, получали медицинскую и социальную помощь, услуги в сфере образования, а главное – могли развивать свою культуру, сохранять свою идентичность и жизнеспособность нации", - подчеркнула Д. Науседене.

По словам первой леди, Украинский центр – это уникальная инициатива, которая объединяет украинскую общину, удовлетворяет ее потребности и предлагает открытое пространство для культуры, образования и общественных услуг.

"Культурные мероприятия, образовательные программы, психосоциальная поддержка и культурные инициативы, проводимые Украинским центром, являются жизненно важным мостом между общинами, который способствует укреплению солидарности, устойчивости и взаимопонимания. Особое внимание уделяется защите прав, безопасности и благополучию украинских детей, что напрямую связано с компетенцией Совета Европы. Давайте объединим национальные и международные усилия, чтобы построить лучшее будущее для Украины и ее будущих поколений", - сказала Д. Науседене.

Как отметила супруга президента, мы должны сделать так, чтобы после окончания войны победой Украины ее дети вернулись домой сильными, образованными и готовыми восстановить свою Родину такой, какой они хотят ее видеть, указывает Офис президента.

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