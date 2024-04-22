В Украинском центре супруга президента Литвы встретилась с генеральным секретарем Совета Европы

"Мы очень ценим поддержку, которую Совет Европы оказывает Украине и ее народу, особенно украинским детям. Как мы знаем, во время председательства Литвы в Комитете министров Совета Европы основное внимание будет уделено Украине. Поддержка Украины и помощь ей в защите от российской агрессии являются главными приоритетами председательства Литвы", - сказала Д. Науседене.