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#SmallDickEnergy – такую надпись оставил не рядовой пользователь интернета, а официальный канал посольства России в Беларуси Twitter, в ответ на пост министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о врученной представителю российского посольства ноте.
Rusijos ambasados Baltarusijoje komentaras
Rusijos ambasados Baltarusijoje komentaras
© twitter

"Сегодня, 23 апреля, в МИД ЛР был вызван представитель РФ в Литве, ему была вручена нота, в которой сообщается, что двух дипломатов за деятельность, несочетающуюся со статусом дипломатов, признали персонами нон грата, поэтому они должны покинуть территорию Литвы в течение 7 дней", – сообщил Ландсбергис.

Чешское правительство на остове отчета разведки заявило, Государственное разведывательное управление России (ГРУ, военная разведка) в 2014 году организовало два взрыва, один из которых убил двух людей и нанес материальный ущерб.

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По этой причине Чехия выслала из своей страны 18 российских дипломатов, которых считает тайными агентами, а в четверг сообщило, что Прагу должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства, чтобы в нем остались столько человек, сколько у Чехии работников в посольстве в Москве.

Ландсбергис поделился информацией о высылке российских дипломатов в Twitter.

На это отреагировало российское посольство в Беларуси - поделилось записью Ландсбергиса и приписало #SmallDickEnergy ("Энергия маленького пениса).

Правда, в субботу этот неуважительный комментарий убрали с официальной страницы посольства в Twitter.

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