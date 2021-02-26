В связи с седьмой годовщиной оккупации Крыма МИД Литвы выражает поддержку суверенитету Украины

"Мы решительно осуждаем начавшуюся семь лет назад и все еще продолжающуюся военную агрессию Российской Федерации (РФ) против Украины, а также предпринятую незаконную аннексию Крыма и Севастополя с грубым нарушением норм международного права", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Министерство призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, прекратить ущемления прав человека.

"Мы призываем Россию прекратить в незаконно аннексированном Крыму систематические ущемления прав человека и основных свобод, репрессии против правозащитников, журналистов, представителей гражданского общества, особенно крымских татар, а также отменить запрет на деятельность Меджлиса крымских татар. Мы призываем освободить незаконно находящихся в тюремном заключении граждан Украины, прекратить милитаризацию полуострова и обеспечить свободную навигацию в Азовском море и Керченском проливе", - указывает МИД.

Министерство утверждает, что намерено продолжать политику непризнания аннексии и добиваться, чтобы применяющиеся к России санкции Евросоюза (ЕС) и другие международные санкции действовали до тех пор, пока она не уйдет с незаконно занятых территорий Украины.

Россия аннексировала полуостров Крым в феврале-марте 2014 года.

США и ЕС ввели в этой связи санкции против России.