В связи с седьмой годовщиной оккупации Крыма МИД Литвы выражает поддержку суверенитету Украины

"Мы решительно осуждаем начавшуюся семь лет назад и все еще продолжающуюся военную агрессию Российской Федерации (РФ) против Украины, а также предпринятую незаконную аннексию Крыма и Севастополя с грубым нарушением норм международного права", - говорится в распространенном в пятницу сообщении.
Министерство призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, прекратить ущемления прав человека.
"Мы призываем Россию прекратить в незаконно аннексированном Крыму систематические ущемления прав человека и основных свобод, репрессии против правозащитников, журналистов, представителей гражданского общества, особенно крымских татар, а также отменить запрет на деятельность Меджлиса крымских татар. Мы призываем освободить незаконно находящихся в тюремном заключении граждан Украины, прекратить милитаризацию полуострова и обеспечить свободную навигацию в Азовском море и Керченском проливе", - указывает МИД.
Министерство утверждает, что намерено продолжать политику непризнания аннексии и добиваться, чтобы применяющиеся к России санкции Евросоюза (ЕС) и другие международные санкции действовали до тех пор, пока она не уйдет с незаконно занятых территорий Украины.
Россия аннексировала полуостров Крым в феврале-марте 2014 года.
США и ЕС ввели в этой связи санкции против России.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Самое распространенное нарушение карантина – контакты разных семей – остается в силе (26)
Правительство Литвы 24 февраля продлило карантин еще...
Президент Литвы: новые графики поставок вакцины позволят до середины лета привить 70% жителей (73)
Новые графики поставок вакцины COVID-19 позволят до...
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве – 624, скончались 13 человек (12)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 624 новых...
На смену рекордному теплу придет прохлада и сильный ветер (1)
В четверг на юго-западе Литвы стояла рекордно теплая...
Меняется время работы магазинов Rimi, на Пасху все магазины этой сети будут закрыты (1)
В Литве был продлен карантин, поэтому часть магазинов...