В связи с продолжающимся ростом цен на продукты социал-демократы стыдят правительство: меры приняты во всей Европе, но не в Литве

"Еда становится роскошью, увеличивается число людей, которые уже не могут позволить себе эту роскошь. Самообладание Правительства вызывает все большее обеспокоенность. Таким поведением правящие отправляют сигнал крупным торговцам: все в порядке, претензий к вашему ценообразованию нет, цены продолжают расти, но это не ваша вина". Зачем крупным торговым сетям что-то менять? Их поощряют продолжать делать все так, как они делали до сих пор", - в пресс-релизе говорит Э. Сабутис.

По словам парламентария, некоторые продукты уже можно считать золотыми.

"Например, самый простой лук подорожал более чем на треть. Не отстает от них и стручковый перец – цена на него поднялась до небывалых высот: от 5 до 8 евро за килограмм! Волосы у людей встают дыбом. В список труднодоступных продуктов уже входят помидоры и другие овощи и фрукты. Цены на хлеб, мясо и молочные продукты уже давно заставляют вздрагивать", - говорит парламентарий.

Ударили и цены, и процентные ставки

Хотя общая инфляция начинает снижаться, глядя на ценники продуктов питания в наших магазинах, по словам Э. Сабутиса, можно почувствовать себя на другой планете.

"По данным, опубликованным Государственным агентством данных, годовая инфляция в марте составила почти 17 проц. – в основном на это повлиял рост цен на продукты питания и энергоносители. Инфляция несколько снижается, но наибольшее влияние на нее оказывают именно цены на продукты", - отмечает парламентарий.

По словам Э. Сабутиса, цены на продукты питания ударили практически по всем группам населения. Люди со средним доходом обременены не только ценами на продукты, но и растущим бременем банковских процентов и затрат на содержание жилья. Эти люди не получают никакой компенсации, и вынуждены выкручиваться как могут.

Однако, по мнению парламентария, хуже всего обстоят дела у людей из самых уязвимых слоев общества. Это пенсионеры, едва сводящие концы с концами, люди с ограниченными возможностями или просто люди трудоспособного возраста с самыми низкими доходами.

"После оплаты коммунальных услуг денег на еду не остается, поэтому все чаще приходится открывать двери благотворительных столовых или обращаться за продуктовыми пакетами", - отмечает социал-демократ.

Власти Швеции вызвали торговцев "на ковер"

Согласно пресс-релизу, член Сейма удивлен тем, что правительство просто игнорирует эти проблемы несмотря на то, что все больше стран ЕС принимают меры, чтобы остановить темпы роста цен. Инфляция в еврозоне намного ниже, чем в Литве, но это не мешает другим членам ЕС проводить интервенции, чтобы замедлить шок цен на продукты питания.

"Примеры далеко искать не надо. Португалия отменила налоги на товары первой необходимости, Франция заставила торговые центры сократить прибыль, а Швеция ужесточила контроль над торговцами. Государства ищут разные способы – к сожалению, в нашей стране они даже не рассматриваются", - недоумевает Э. Сабутис.

По данным парламентария, в Португалии НДС на корзину продуктов первой необходимости будет временно снижен до нуля. Она присоединилась к Польше и Испании, которые уже приняли решение о применении льготного тарифа. Правительство Франции достигло определенного соглашения с торговыми центрами, которое позволит разделить бремя повышения цен между потребителями и торговыми сетями – по оценкам, в ближайшие месяцы прибыль компаний сократится на несколько сотен миллионов евро.

"Тем временем министр финансов Швеции решил больше не играть в игры и вызвал руководство крупных торговых сетей "на ковер" для объяснений, предупредив их, что он даст больше полномочий надзорному органу страны, чтобы тот мог вмешаться, если он заметит недобросовестное поведение", - отмечает Э. Сабутис.

Применения подобных мер в Литве он не видит.

"Правительство спит, а надзорные органы нашей страны – Банк Литвы и Совет по конкуренции – единодушно кивают, и не видят никаких оснований для начала серьезных расследований в связи с неадекватным ростом цен на продукты питания", - недоумевает социал-демократ Э. Сабутис.