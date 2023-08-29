В связи с похищенным ребенком Генконсульство Литвы вручило ноту представительству МИД России

Как Elta сообщила пресс-секретарь министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса Паулина Левицките, после получения обращения матери малолетней гражданки Литвы, которая была похищена и вывезена в Калининградскую область России, МИД Литвы информировал об этом случае Генеральное консульство Литвы в Калининграде.
"В тот же день Генеральное консульство Литвы в Калининграде направило в представительство МИД РФ в Калининграде официальную ноту относительно выяснения местонахождения несовершеннолетней гражданки Литвы и посещения ее", - сообщила Elta П. Левицките.
По ее словам, пока российская сторона не дала никакого ответа о ситуации с похищенным ребенком, возможностях его посещения.
"Пока никакого ответа от российской стороны на этот запрос не получено. Генконсульство в Калининграде поддерживает связь с матерью ребенка, которой оказывает консульскую помощь", - сказала П. Левицките.
В воскресенье примерно в 14.16 час. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г. р.), что в тот же день, примерно в 10 час., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время.
В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 час. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.
По факту похищения ребенка начато досудебное расследование. По факту незаконного пересечения государственной границы досудебное расследование возбудила и СОГГ.