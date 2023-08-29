В связи с похищенным ребенком Генконсульство Литвы вручило ноту представительству МИД России

Как Elta сообщила пресс-секретарь министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса Паулина Левицките, после получения обращения матери малолетней гражданки Литвы, которая была похищена и вывезена в Калининградскую область России, МИД Литвы информировал об этом случае Генеральное консульство Литвы в Калининграде.

"В тот же день Генеральное консульство Литвы в Калининграде направило в представительство МИД РФ в Калининграде официальную ноту относительно выяснения местонахождения несовершеннолетней гражданки Литвы и посещения ее", - сообщила Elta П. Левицките.

По ее словам, пока российская сторона не дала никакого ответа о ситуации с похищенным ребенком, возможностях его посещения.

"Пока никакого ответа от российской стороны на этот запрос не получено. Генконсульство в Калининграде поддерживает связь с матерью ребенка, которой оказывает консульскую помощь", - сказала П. Левицките.