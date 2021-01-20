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В связи с истечением срока полномочий отзываются послы Литвы в Египте, Дании, а также представитель при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Prizas – Lietuvos vėliava.
Prizas – Lietuvos vėliava.

Правительство в среду отозвало этих дипломатов.

С 25 февраля с должности посла в Египте отозван Арвидас Дауноравичюс, с 25 апреля - посол в Дании Гинте Дамушис. Между тем Ауримас Таурантас отзывается с должностей посла при ОБСЕ, отделении ООН в Вене, Международном агентстве по атомной энергетике с 7 февраля.

Послов в Литве назначает президент по предложению министра иностранных дел с согласия Комитета Сейма по иностранным делам и правительства.

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